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Общество / Семья

Жительница Челябинская провела несколько дней на псковской границе, пытаясь попасть к мужу в Латвию

3 июня 2020 года, 15:20

 Жительница Челябинска провела несколько дней на границе в Псковской области, пытаясь попасть в Латвию к своему мужу, пишет «Комсомольская правда. Псков».

Молодая женщина по имени Элиза узнала, что 1 июня должны открыться границы и приехала в Псковскую область, где планировала пересечь российско-латвийскую границу в Пыталовском районе. Все месяцы карантина её супруг Михаил находится в Латвии.

Уже в пункте пропуска, Элиза узнала, что до 15 июня границы будут закрыты. Не помог женщине и вид на жительство в Латвии, ей сообщили, что для пересечения границы необходим другой документ.

Женщина провела на границе несколько дней, таможенники поддерживали Элизу, кормили её. Всё это время на латвийской стороне супругу ждал Михаил.

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