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Общество / Коммуналка

Стела «Я люблю Псков» появилась в центре города

3 июня 2020 года, 15:04

Стела «Я люблю Псков» появилась в центре города. Её установили напротив общежития ПсковГУ на улице Карла Маркса, 1 в верхней части Финского парка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Стела «Я люблю Псков» появилась в центре города

Пресс-служба муниципалитета

Идея появления этой малой архитектурной формы принадлежит компании LAZERIT, которая занимается лазерной резкой листового металла. Композицию создали сотрудники предприятия. Стела стала подарком городу.

Власти муниципалитета надеются, что композиция «Я люблю Псков» станет не только украшением парка, но и излюбленным местом для фотографий.

 

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