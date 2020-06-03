Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Несправедливой считает систему оплаты труда врачей Виктор Антонов

3 июня 2020 года, 13:40

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов считает несправедливой действующую в России систему оплаты труда врачей. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 3 июня.

Несправедливой считает систему оплаты труда врачей Виктор Антонов

Пресс-служба Псковского областного Собрания

«Надо менять систему оплаты, - сказал он. - Почему доктора одинаковой квалификации, которые делают операции, лечат одни и те же болезни, получают разные деньги в разных городах и селах?» В результате, подчеркнул Виктор Антонов, врачи уезжают туда, где более высокая зарплата.

«Столько врачей потеряли: уезжают в Санкт-Петербург, Москву. Зарплаты отличаются в разы, удержать непросто», - сказал вице-спикер Собрания.

Он привёл слова президента России Владимира Путина о том, что зарплата врачей должна составлять 200% от средней по региону. Для Псковской области это получается порядка 60 тысяч рублей.

Виктор Антонов считает, что понятной для медработников была система оплаты труда, действовавшая в СССР, когда за основу бралась ставка врача.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Строительство завода «Титан-Полимер» в Моглино идёт по графику
Жительница Челябинская провела несколько дней на псковской границе, пытаясь попасть к мужу в Латвию
Стела «Я люблю Псков» появилась в центре города
В случае жаркой погоды голосование по поправкам в Конституцию пройдет на улице
Все 85 КОИБов будут работать в общероссийский день голосования в Псковской области
Одноразовые ручки будут использовать для голосования по поправкам в Конституцию
Из-за выявления заражённых коронавирусом на карантин закрыты четыре детсада в Псковской области
К 400 приблизилось число выздоровевших от коронавируса в Псковской области
Детские лагеря в Псковской области заработают после 1 июля

Комментарии

Авторизация
Учитель
15:28 03.06.2020

И учителей тоже. Зарплаты разные,а требования то одни!! Какие привязки к региону? Тогда в регионы и программы разные и рабочее время. Что за дебильная система.Причем мы выдаем результаты на егэ выше столичных.

Если на сердце тень

Общество / Здоровье
3 июня 15:06

Если на сердце тень

Что такое миокардит и каковы могут быть его последствия
Кузница умников

Общество / Образование
1 июня 13:40

Кузница умников

Локнянские школьники прославились на всю Россию

От санобработки до ипотечных каникул

Общество
29 мая 11:00

От санобработки до ипотечных каникул

Клуб председателей советов многоквартирных домов в дистанционном режиме решает «коронавирусные» проблемы жильцов и управляек