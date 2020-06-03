Несправедливой считает систему оплаты труда врачей Виктор Антонов

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов считает несправедливой действующую в России систему оплаты труда врачей. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 3 июня.

«Надо менять систему оплаты, - сказал он. - Почему доктора одинаковой квалификации, которые делают операции, лечат одни и те же болезни, получают разные деньги в разных городах и селах?» В результате, подчеркнул Виктор Антонов, врачи уезжают туда, где более высокая зарплата.

«Столько врачей потеряли: уезжают в Санкт-Петербург, Москву. Зарплаты отличаются в разы, удержать непросто», - сказал вице-спикер Собрания.

Он привёл слова президента России Владимира Путина о том, что зарплата врачей должна составлять 200% от средней по региону. Для Псковской области это получается порядка 60 тысяч рублей.

Виктор Антонов считает, что понятной для медработников была система оплаты труда, действовавшая в СССР, когда за основу бралась ставка врача.