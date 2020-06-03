В случае жаркой погоды голосование по поправкам в Конституцию пройдет на улице. Об этом в ходе ПАИ – live рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

По его словам, на открытом пространстве школ будут установлены все необходимые атрибуты избирательного участка. При плохой погоде будут использоваться пожарные выходы, чтобы участники не пересекались.

«Будет необходимо также соблюдать дистанцию в два метра, иметь при себе маску и перчатки, а члены комиссии будут еще и в защитных экранах. Без средств индивидуальной защиты мы не имеем право пускать избирателей на участки», - добавил Сопов.

Напомним, что голосование по конституционным поправкам пройдет 1 июля, это будет выходной день.