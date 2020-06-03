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Политика

Все 85 КОИБов будут работать в общероссийский день голосования в Псковской области

3 июня 2020 года, 13:31

Все 85 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) будут задействованы в общероссийский день голосования. Об этом в ходе ПАИ – live рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

По его словам, сейчас комплексы проходят техническую проверку, предусмотрена и их санитарная обработка. Использовать их будут на участках в Пскове.

В общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию, который пройдет 1 июля, в Псковской области будут работать 615 избирательных комиссий.

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