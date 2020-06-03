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Политика

Одноразовые ручки будут использовать для голосования по поправкам в Конституцию

3 июня 2020 года, 13:20

Одноразовые ручки будут использовать для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом в ходе ПАИ – live рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

По его словам, жизнь и здоровье граждан - это первоочередная задача, которая стоит перед организаторами выборов.

Роспотребнадзором подготовлены рекомендации о том, как надо будет вести себя всем сторонам избирательного процесса в день голосования на участках. В частности, все должны иметь средства индивидуальной защиты: маски, перчатки. На входе и выходе участков будут стоять санитайзеры. Избирателям будут выдавать ручки, которые они смогут забрать с собой, проголосовав.

Игорь Сопов отметил, что людей будут все же агитировать проголосовать заранее, при этом 1 июля для таких людей все равно будет выходным.

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