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Общество / Здоровье

Из-за выявления заражённых коронавирусом на карантин закрыты четыре детсада в Псковской области

3 июня 2020 года, 12:33

После выявления заражённых коронавирусом в Псковской области на карантин закрыли четырые детских сада, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

Из-за выявления заражённых коронавирусом на карантин закрыты четыре детсада в Псковской области

Дарья Хваткова

В частности, с 3 июня в Пскове прекратил работу детский сад комбинированного вида «Колобок» № 54. Там коронавирус подтверждён у одного сотрудника и одного ребёнка. Теперь 19 работников учреждения и 53 воспитанника отправлены на самоизоляцию.

До 8 июня не работают детские сады №39 «Малышок» и №52 «Бусинка», в них был выявлен один заболевший сотрудник.

Закрылся на карантин и детский сад в Гдове, где коронавирус подтвердился у одного сотрудника. Все 20 детей, которые посещали дежурную группу, отправлены на самоизоляцию.

Отмечается, что в детсадах проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные мероприятия, ситуация находится на контроле муниципальных властей, комитета по образованию Псковской области и Роспотребнадзора.

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