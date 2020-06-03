Из-за выявления заражённых коронавирусом на карантин закрыты четыре детсада в Псковской области

После выявления заражённых коронавирусом в Псковской области на карантин закрыли четырые детских сада, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

В частности, с 3 июня в Пскове прекратил работу детский сад комбинированного вида «Колобок» № 54. Там коронавирус подтверждён у одного сотрудника и одного ребёнка. Теперь 19 работников учреждения и 53 воспитанника отправлены на самоизоляцию.

До 8 июня не работают детские сады №39 «Малышок» и №52 «Бусинка», в них был выявлен один заболевший сотрудник.

Закрылся на карантин и детский сад в Гдове, где коронавирус подтвердился у одного сотрудника. Все 20 детей, которые посещали дежурную группу, отправлены на самоизоляцию.

Отмечается, что в детсадах проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные мероприятия, ситуация находится на контроле муниципальных властей, комитета по образованию Псковской области и Роспотребнадзора.