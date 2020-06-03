К 400 приблизилось число выздоровевших от коронавируса в Псковской области

По данным на утро 3 июня, в Псковской области вылечились от коронавируса 399 человек. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

С начала пандемии коронавирус был выявлен у 1 тыс. 66 человек. За последние сутки подтверждены 112 новых случаев. Как пояснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, основное количество новых заболевших дали два очага — в Великолукском мясокомбинате и в Моринском психоневрологическом интернате в Дновском районе.

При этом глава региона отметил, что волна заболевших после майских праздников уже сходит на нет. «Единичные случаи из различных районов все ещё остаются следствием неосмотрительного поведения на улицах. Они равномерно распределились практически по всем муниципалитетам, где добавились от 1 до 3 новых заболевших», - пояснил он.