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Общество / Образование

Детские лагеря в Псковской области заработают после 1 июля

3 июня 2020 года, 10:51

Детские оздоровительные лагеря в Псковской области начнут работать с 1 по 15 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе города Пскова.

Детские лагеря в Псковской области заработают после 1 июля

Пресс-служба муниципалитета

На июль и август в лагерях Пскова с дневным пребыванием выделены 805 путёвок, заявки поступили на 489 из них. Свободными пока остаются 316 бесплатных путёвок.

В пресс-службе муниципалитета отметили, что работа лагерей с дневным пребыванием финансируется из областного и городского бюджетов из расчёта 115 рублей в день на питание ребенка. Бесплатно попасть в пришкольные лагеря могут дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных семей и дети работающих родителей.

В лагеря труда и отдыха выделены 145 путёвок, свободны пока 28 из них.

Записаться в лагерь дневного пребывания можно в Управлении образования администрации Пскова по телефону 29-04-64.

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