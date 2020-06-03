Детские лагеря в Псковской области заработают после 1 июля

Детские оздоровительные лагеря в Псковской области начнут работать с 1 по 15 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе города Пскова.

На июль и август в лагерях Пскова с дневным пребыванием выделены 805 путёвок, заявки поступили на 489 из них. Свободными пока остаются 316 бесплатных путёвок.

В пресс-службе муниципалитета отметили, что работа лагерей с дневным пребыванием финансируется из областного и городского бюджетов из расчёта 115 рублей в день на питание ребенка. Бесплатно попасть в пришкольные лагеря могут дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных семей и дети работающих родителей.

В лагеря труда и отдыха выделены 145 путёвок, свободны пока 28 из них.

Записаться в лагерь дневного пребывания можно в Управлении образования администрации Пскова по телефону 29-04-64.