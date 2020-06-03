Поножовщиной закончились посиделки в гараже в Новосокольниках

28-летний молодой человек получил проникающее ножевое ранение грудной клетки во время посиделок в гараже на улице Новосёлов в Новосокольниках. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл 1 июня. В гараже собралась компания мужчин. Во время распития спиртных напитков произошёл конфликт, один из его участников схватил нож и ударим им оппонента.

Пострадавшего доставили в больницу.

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» провели необходимые мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 35-летний житель Новосокольников. Мужчина дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.