Число заражённых коронавирусом в Псковской области превысило тысячу

Число заражённых коронавирусом в Псковской области достигло 1 тыс. 66. Такие данные опубликовал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За сутки были выявлены 112 новых случаев. Глава региона отметил, что основной прирост дали два новых очага коронавируса — в Великолукском мясокомбинате и Моринском психоневрологическом интернате в Дновском районе.

Выздоровели за сутки 30 человек. Таким образом, всего в регионе вылечены 390 заражённых коронавирусом. Умерли 10 человек.

На данный момент в регионе проведены 24 тыс. 743 исследований на коронавирус.