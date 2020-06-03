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Общество / Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Псковской области превысило тысячу

3 июня 2020 года, 09:17

Число заражённых коронавирусом в Псковской области достигло 1 тыс. 66. Такие данные опубликовал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Число заражённых коронавирусом в Псковской области превысило тысячу

Фото из Instagram губернатора

За сутки были выявлены 112 новых случаев. Глава региона отметил, что основной прирост дали два новых очага коронавируса — в Великолукском мясокомбинате и Моринском психоневрологическом интернате в Дновском районе.

Выздоровели за сутки 30 человек. Таким образом, всего в регионе вылечены 390 заражённых коронавирусом. Умерли 10 человек.

На данный момент в регионе проведены 24 тыс. 743 исследований на коронавирус. 

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