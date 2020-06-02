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Политика

Михаил Ведерников: У нас есть хороший фундамент для преодоления всех вызовов сегодняшнего дня

2 июня 2020 года, 23:40

«Мы продолжили выбранный курс развития и сделали ещё один уверенный шаг по увеличению доходов областного бюджета», - сообщил на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам выступления на сессии Псковского областного Собрания выступил с ежегодным отчётом о деятельности администрации Псковской области за 2019 год.

«Хорошо это показывает статистика по годам: по итогам 2017 года доходы региона составили 31,2 млрд рублей, в 2018 году. – 36,3 млрд, а в 2019 году – уже 41 млрд рублей. Отмечен рост в сфере промышленности (+5%), сельском хозяйстве (+18,7%), сохранена положительная динамика по уровню инвестиций (+0,7%), достигнут рекордный показатель по числу туристов (430 тыс. человек)», - сообщил глава региона.

По его словам, все эти результаты нашли отражение в динамике роста доходов жителей Псковской области (+7,2%) и зарплат (+8,3%). «Безусловно, нам ещё только предстоит сократить 7%-е отставание от среднероссийского показателя, но у нас есть хороший фундамент для преодоления всех вызовов сегодняшнего дня», - отметил Михаил Ведерников.

Он поблагодарил «за честное, открытое и конструктивное взаимодействие глав и депутатов ОМСУ, руководителей территориальных органов исполнительной власти и, конечно, депутатов Псковского областного Собрания депутатов».

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