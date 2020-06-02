Самым главным событием мая в Псковской области эксперты назвали ослабление коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Псковское агентство информации в рамках проекта «События месяца глазами экспертов».

Именно постепенное снятие ограничений возглавило ТОП-5 наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области.

Как отмечает издание, пандемия коронавируса изрядно всем уже надоела. Это чувствуется в общей усталости от ограничительных мер, в том, как ежедневные сводки о заразившихся перестали обсуждаться как событие дня, в общественном сознании они уже не часть боевых действий, а рутинная часть жизни. А жизнь не может и не хочет стоять на месте, требует войти в обычную колею. А потому осторожное ослабление ограничительных мер большинством воспринимается «как праздник какой-то».

Правда, как отмечает ПАИ, ситуация может в любой момент качнуться назад. Давайте будем честными: рост числа заражённых не располагает к оптимизму. Вот только загнать общество назад, «под ограничения» второй раз будет совсем не просто.

Отметим, что проект «События месяца глазами экспертов» стартовал в 2019 году. По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В рейтинговании по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.