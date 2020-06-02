В деревне Речки Печорского района ремонтируют 1.1 км дороги

В деревне Речки Новоизборской волости Печорского района ремонтируется дорога в рамках нацпроекта БКАД. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, подрядная организация ремонтируют улицу № 1 протяженностью 1,1 км.

Рабочие расчистили придорожную территорию от кустарника и мелколесья, разобрали покрытие и основание дороги, исправили профиль, уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Сейчас ведутся работы по устройству верхнего слоя покрытия. В планах также укрепление обочин. Сдача объекта по контракту — 30 сентября.

Подрядчик уже завершил работы на двух улицах в деревне Киршино. На очереди — ремонт улицы Каштановой в Печорах и улицы № 1 в деревне Кривск Круппской волости. На пять объектов из федерального и областного бюджетов направлено около 29,6 млн рублей.