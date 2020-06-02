Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В деревне Речки Печорского района ремонтируют 1.1 км дороги

2 июня 2020 года, 20:45

В деревне Речки Новоизборской волости Печорского района ремонтируется дорога в рамках нацпроекта БКАД. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, подрядная организация ремонтируют улицу № 1 протяженностью 1,1 км.

Рабочие расчистили придорожную территорию от кустарника и мелколесья, разобрали покрытие и основание дороги, исправили профиль, уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Сейчас ведутся работы по устройству верхнего слоя покрытия. В планах также укрепление обочин. Сдача объекта по контракту — 30 сентября.

Подрядчик уже завершил работы на двух улицах в деревне Киршино. На очереди — ремонт улицы Каштановой в Печорах и улицы № 1 в деревне Кривск Круппской волости. На пять объектов из федерального и областного бюджетов направлено около 29,6 млн рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Самым главным событием мая в Псковской области эксперты назвали ослабление коронавирусных ограничений
Качели пандемии - ПАИ подвело итоги мая
Более 650 деревьев высажено в Псковской области высажено в рамках акции «Сад памяти»
Учреждения культуры Пскова подготовили онлайн-поздравления ко дню рождения Пушкина
В Пскове принят к эксплуатации городской пляж
Открыта продажа авиабилетов из Пскова в Анапу, Сочи и Калининград
Перечень льгот для бизнеса расширен в Псковской области
Перелом рёбер получила пассажирка «Мазды», врезавшейся в припаркованный «Форд» в Острове
Звание «Заслуженный работник СМИ» учредили в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Кузница умников

Общество / Образование
1 июня 13:40

Кузница умников

Локнянские школьники прославились на всю Россию

От санобработки до ипотечных каникул

Общество
29 мая 11:00

От санобработки до ипотечных каникул

Клуб председателей советов многоквартирных домов в дистанционном режиме решает «коронавирусные» проблемы жильцов и управляек
На передовой

Общество / Здоровье
28 мая 10:31

На передовой

Врачам-гинекологам неожиданно пришлось сменить специализацию