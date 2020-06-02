Качели пандемии - ПАИ подвело итоги мая

Псковское агентство информации продолжает проект «События месяца глазами экспертов», стартовавший в 2019 году. По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В рейтинговании по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Псковская область вместе с остальной Россией, всей планетой продолжает жить в парадигме коронавируса. Остались позади обсуждения, будет ли мир прежним, сторонники оказались у обоих лагерей. Мир, кажется, привык к коронавирусу. Плохо ли это, судить не будем. Но привычка постоянно жить под угрозой, кажется, начинает играть с нами дурную шутку: мы начинаем расслабляться, перестаём относиться к опасности болезни серьёзно.

Этот дуализм нашей жизни нашёл отражение и в очередном рейтинге, где вот уже третий месяц часть событий так или иначе связаны с пандемией.

О том, какие события вошли в ТОП-5 по итогам мая, читайте здесь>>>>