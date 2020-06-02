Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Качели пандемии - ПАИ подвело итоги мая

2 июня 2020 года, 19:35

Псковское агентство информации продолжает проект «События месяца глазами экспертов», стартовавший в 2019 году. По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В рейтинговании по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Псковская область вместе с остальной Россией, всей планетой продолжает жить в парадигме коронавируса. Остались позади обсуждения, будет ли мир прежним, сторонники оказались у обоих лагерей. Мир, кажется, привык к коронавирусу. Плохо ли это, судить не будем. Но привычка постоянно жить под угрозой, кажется, начинает играть с нами дурную шутку: мы начинаем расслабляться, перестаём относиться к опасности болезни серьёзно.

Этот дуализм нашей жизни нашёл отражение и в очередном рейтинге, где вот уже третий месяц часть событий так или иначе связаны с пандемией.

О том, какие события вошли в ТОП-5 по итогам мая, читайте здесь>>>>

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Самым главным событием мая в Псковской области эксперты назвали ослабление коронавирусных ограничений
В деревне Речки Печорского района ремонтируют 1.1 км дороги
Более 650 деревьев высажено в Псковской области высажено в рамках акции «Сад памяти»
Учреждения культуры Пскова подготовили онлайн-поздравления ко дню рождения Пушкина
В Пскове принят к эксплуатации городской пляж
Открыта продажа авиабилетов из Пскова в Анапу, Сочи и Калининград
Перечень льгот для бизнеса расширен в Псковской области
Перелом рёбер получила пассажирка «Мазды», врезавшейся в припаркованный «Форд» в Острове
Звание «Заслуженный работник СМИ» учредили в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Кузница умников

Общество / Образование
1 июня 13:40

Кузница умников

Локнянские школьники прославились на всю Россию

От санобработки до ипотечных каникул

Общество
29 мая 11:00

От санобработки до ипотечных каникул

Клуб председателей советов многоквартирных домов в дистанционном режиме решает «коронавирусные» проблемы жильцов и управляек
На передовой

Общество / Здоровье
28 мая 10:31

На передовой

Врачам-гинекологам неожиданно пришлось сменить специализацию