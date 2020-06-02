Более 650 деревьев высажено в Псковской области высажено в рамках акции «Сад памяти»

Более 650 деревьев высажено в Псковской области в память о погибших в годы Великой Отечественной войны 27 миллионах советских людей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, мероприятия проходят в рамках международной акции «Сад памяти», которая стартовала в марте.

К акции подключились районы Псковской области. Так, работниками Локнянского и Самолуковского участковых лесничеств были посажены 350 елей на границе территории мемориального комплекса Александра Матросова. В Стругокрасненском районе появились сразу два участка с молодыми деревьями: в деревне Ждани расположилась памятная аллея из 75 елей, а в столице муниципалитета, у монумента «Скорбящая Мать», были высажены 10 каштанов и 65 берез.

Еще 10 берез появились вокруг обелиска героям, павшим за Родину в 1942–1943 годах и мирным жителям, расстрелянным фашистами 28 ноября 1942 года, в деревне Северики Усвятского района. В Красногородском районе, у памятника погибшим воинам в деревне Бодренки высажено 19 елей. Еще 25 сосен высажено в поселке Дедовичи, 41 сосна - возле деревни Искра Дновского района и еще 59 сосен - у Братского захоронения в Порхове. Сотрудниками Печорского лесничества в деревне Слопыгино Палкинского района произведена уборка мусора в парке, где находятся братские захоронения.

Кроме того, сотрудниками Себежского и Стругокрасненского лесничеств на территории земель лесного фонда Псковской области высажено 700 и 3,9 тыс сеянцев ели соответственно на общей площади в 1,5 га.

Напомним, что акция «Сад памяти» продлится до 22 июня. Принять участие в ней может каждый, посадив дерево на собственном участке — в сёлах, пригородах, на дачах и добавив точку на карту акции на официальном сайте: садпамяти2020.рф. Официальный хештег акции #СадПамятиДома.