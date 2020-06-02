Учреждения культуры Пскова подготовили онлайн-поздравления ко дню рождения Пушкина

Учреждения культуры Пскова ведут активную подготовку ко дню рождения А.С.Пушкина. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, Городской культурный центр готовит онлайн - поздравления «Пушкинский альбом». Предварительно в программе примут участие творческие коллективы центра: чтецы молодежного уличного театра «Фонарь», специалист центра Даниил Иванов, молодежный театр «Ахтеатр».

Дом офицеров подготовил видео-поздравления «Мы Пушкина читаем и поём». В сюжет включены видео друзей и зрителей Дома офицеров, видео-архивы заслуженного коллектива народного творчества России «Псковского русского народного хора». Также участие в программе примут заслуженный коллектив народного творчества России «Театр танца «Русские узоры», детская вокальная студия «Позитив». Также будет представлено слайд-шоу, которое позволит окунуться в солнечный июньский день 220-летия Пушкина. Зрители окажутся на поляне в Михайловском на Праздничном театрализованном шествии вместе с поэтом в окружении цыганского табора.

Трансляция мероприятий состоится 6 июня.