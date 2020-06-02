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Общество

В Пскове принят к эксплуатации городской пляж

2 июня 2020 года, 17:52

Городской пляж Пскова принят к эксплуатации сотрудниками ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Приемке предшествовала достаточно объемная практическая работа. В частности, была проведена рекультивация песка, водолазное обследование дна, установлены биотуалеты, развернут спасательный пост.

Однако, как отметили в комитете по делам ГО и предупреждению ЧС, в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции, граждан пока просят воздержаться от пляжного отдыха.

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