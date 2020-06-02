Перечень льгот для бизнеса расширен в Псковской области

В Псковской области расширен перечень льгот для бизнеса на основании поручений президента, инициатив регионального уполномоченного по правам предпринимателей Аркадия Мурылёва и собственников объектов недвижимого имущества в торговых центрах. Соответствующие поправки в отдельные законодательные акты Псковской области утвердили депутаты Псковского областного Собрания 2 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

В частности, налоговые льготы на 2020 год установлены для социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в соответствующий реестр, которые с 2017 года являются получателями президентских грантов, субсидий и грантов в рамках федеральных, областных и местных программ. Эти организации освобождены от уплаты налога на имущество. Аналогичные льготы получили компании, предоставляющие общественно полезные услуги и поставщики социальных услуг.

Ещё одна льгота для таких организаций — пониженная ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения: 5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 1% – если объектом налогообложения являются доходы.

От уплаты налога на имущество освобождаются социально ориентированные некоммерческие организации, работающие в социальной сфере.

Расширен перечень организаций, которые могут претендовать на освобождение от налога на имущество по объектам недвижимости, налоговая база в отношении которых определяется, как кадастровая стоимость.

Отдельная мера поддержки предусмотрена для арендодателей. Льготы в виде уменьшения налоговой базы для расчёта налога на имущества на величину его кадастровой стоимости установлена для арендодателей, не включённых в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, при соблюдении ряда обязательных условий. Среди них снижение размера арендной платы не менее чем на 50 процентов, заключение договора аренды до 15 марта, а дополнительного соглашения о пересмотре стоимости аренды после этой даты.

Закон также уточняет виды экономической деятельности по торговле непродовольственными товарами для предоставления налоговых льгот.

В результате применения пониженных ставок по налогу, уплачиваемому социально ориентированными некоммерческими организациями при применении упрощенной системы налогообложения, бюджет недополучит 600 тысяч рублей, при применении льгот собственникам объектов недвижимого имущества по налогу на имущество организаций - 14,7 млн рублей.