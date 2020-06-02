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Общество / Закон

Звание «Заслуженный работник СМИ» учредили в Псковской области

2 июня 2020 года, 15:05

Звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» официально учреждено в регионе. Закон об этом, инициированный губернатором Михаилом Ведерниковым, приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 2 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Претендовать на почётное звание смогут работники СМИ, имеющие стаж более 10 лет. В течение календарного года к награде могут быть представлены три человека. Звание присваивается указом губернатора. 

Удостоенному почётного звания вручается нагрудный знак и единовременное государственное пособие в размере 10 тыс. рублей.

Ранее в регионе уже были учреждены медали «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава Псковской области», почетный знак «За заслуги перед Псковской областью», почётные грамоты Псковского областного Собрания депутатов и губернатора Псковской области, звания «Почетный гражданин Псковской области», «Ветеран труда Псковской области», «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области», «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», «Заслуженный меценат Псковской области», «Заслуженный наставник Псковской области», «Заслуженный доброволец Псковской области».

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