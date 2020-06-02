Многодетные семьи Псковской области смогут выбирать земельные участки

Многодетные семьи Псковской области теперь смогут выбирать район, в котором они хотели бы получить земельный участок. Соответствующий законопроект депутаты Псковского областного Собрания приняли на сессии 2 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Ограничения действуют только для Пскова, Псковского района, Великих Лук и Великолукского района. В этих муниципалитетах участки могут получить только многодетные семьи, которые прожили на их территории не менее года. При этом жители Пскова и Великих Лук смогут выбрать участок как в черте города, так и в ближайшем районе.

Ещё одна поправка устанавливает чёткую очередность при получении земельных участков. Ранее закон «О предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области» давал возможность семьям получить участок вне очереди, если они его нашли самостоятельно.

Ожидается, что благодаря внесённым в закон области изменениям в ближайшей перспективе удастся значительно сократить очередь по предоставлению земельных участков многодетным семьям, в первую очередь в Пскове и Великих Луках. В частности, на границе Пскова, в деревне Борисовичи, сформированы 711 земельных участков. Сейчас в очереди на бесплатные земельные участки находятся 4 тыс. 420 многодетных семей, из которых 1 тыс. 749 проживают Пскове.

Также на сессии депутаты приняли закон, регламентирующий создание фонда перераспределения земель Псковской области за счет земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Полномочия по созданию и формированию такого фонда закреплены за органом исполнительной власти области, уполномоченным в сфере земельных отношений.

В Фонд войдут участки земель сельхозназначения, которые по тем или иным причинам оказались неиспользуемыми, невостребованные земельные доли и участки, которые были приобретены в областную собственность по основаниям, установленным федеральными законами. Исключение составляют земельные участки, изъятые для государственных или муниципальных нужд, поскольку на данный момент этот вопрос не урегулирован на уровне регионе.

Целью создания Фонда является передача земельных участков для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских и фермерских хозяйств. Ожидается, что работа Фонда позволит вовлечь в хозяйственный оборот более 9 тысяч гектаров земли.