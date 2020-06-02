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Происшествия / ЧП

Девятый день в Кунье ищут пропавшую пенсионерку

2 июня 2020 года, 13:17

В Куньинском районе девятый день идёт розыск 83-летней Нины Панковой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Девятый день в Кунье ищут пропавшую пенсионерку
Нина Панкова
Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД

Пожилая жительница посёлка Кунья пропала 24 мая между 6:00 и 7:00. Она ушла из дома на Заводском переулке и до настоящего времени место её нахождения не установлено.

На вид пенсионерке 80-85 лет, рост 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые средней длины. Женщина была одета в красный платок, хлопчатобумажный халат с разноцветным рисунком, синюю толстовку, светло-коричневые колготки, шерстяные носки и кроссовки тёмного цвета. На левой руке у пенсионерки - кварцевые часы с браслетом из белого металла, на шее - белые бусы и серебряная цепочка, в ушах - золотые сережки в виде колец.

Среди особых примет в полиции назвали отсутствие зубов на верхней челюсти, на нижней челюсти частично сохранены передние зубы, на левом плече - шрам крестообразной формы от пореза. Пропавшая страдает потерей памяти.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится женщина, просят обратиться в куньинский отдел полиции по телефонам (8-81149) 2-22-64 (дежурная часть) или 02, либо по адресу: поселок Кунья, улица Дзержинского, дом 43.

«На данный момент какой-либо дополнительной и заслуживающей внимания информации, связанной с возможным местопребыванием гражданки Панковой, в отделение полиции по Куньинскому району не поступало», - отметили в пресс-службе УМВД.

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