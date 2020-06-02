Программа по поддержке местного самоуправления будет разработана в этом году в Псковской области

В 2020 году в Псковской области планируется разработать и реализовать Государственную программу по поддержке местного самоуправления. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности региональной администрации на 46-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

По его словам, эта программа будет включать целый комплекс мер поддержки органов местного самоуправления и объединит три блока как существующих мероприятий, так и новых.

В первом будет прописан ряд мотивационных конкурсов – «Лучшее поселение», «Лучшая муниципальная практика», «Лучший муниципальный служащий» – а также грантовая система для поддержки наиболее эффективных муниципалитетов. Второй блок программы будет посвящён поддержке деятельности органов местного самоуправления.

Она будет осуществляться как в направлении усиления кадрового потенциала, так и в содействии материально-техническому оснащению.

Третий блок будет стимулировать привлечение жителей к решению проблем на местном уровне. В том числе, в программу будут включены инструменты инициативного бюджетирования, а также поддержка ТОС.

«Повышение престижа муниципальной службы – принципиально важный момент. Нам нужны подготовленные молодые специалисты, профессиональные кадры, которые радеют за родную землю, стремятся и желают работать на её благо. Достойные условия работы - это принципиально важное условие», - отметил глава региона