Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Программа по поддержке местного самоуправления будет разработана в этом году в Псковской области

2 июня 2020 года, 12:01

В 2020 году в Псковской области планируется разработать и реализовать Государственную программу по поддержке местного самоуправления. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности региональной администрации на 46-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

По его словам, эта программа будет включать целый комплекс мер поддержки органов местного самоуправления и объединит три блока как существующих мероприятий, так и новых.

В первом будет прописан ряд мотивационных конкурсов – «Лучшее поселение», «Лучшая муниципальная практика», «Лучший муниципальный служащий» – а также грантовая система для поддержки наиболее эффективных муниципалитетов. Второй блок программы будет посвящён поддержке деятельности органов местного самоуправления.

Она будет осуществляться как в направлении усиления кадрового потенциала, так и в содействии материально-техническому оснащению.

Третий блок будет стимулировать привлечение жителей к решению проблем на местном уровне. В том числе, в программу будут включены инструменты инициативного бюджетирования, а также поддержка ТОС.

«Повышение престижа муниципальной службы – принципиально важный момент. Нам нужны подготовленные молодые специалисты, профессиональные кадры, которые радеют за родную землю, стремятся и желают работать на её благо. Достойные условия работы - это принципиально важное условие», - отметил глава региона

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Перечень льгот для бизнеса расширен в Псковской области
Перелом рёбер получила пассажирка «Мазды», врезавшейся в припаркованный «Форд» в Острове
Звание «Заслуженный работник СМИ» учредили в Псковской области
Многодетные семьи Псковской области смогут выбирать земельные участки
Девятый день в Кунье ищут пропавшую пенсионерку
15 мастерских в профучилищах Псковской области оснащены современным оборудованием
Свыше 85% псковских школьников охвачены дополнительным образованием
Жители деревни Переслегино к концу года будут обеспечены питьевой водой
Объем инвестиций регоператора по обращению с ТКО в регион составил более 300 млн рублей

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Отчёт о работе администрации Псковской области
30 мая Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в 2018 году
Кузница умников

Общество / Образование
1 июня 13:40

Кузница умников

Локнянские школьники прославились на всю Россию

От санобработки до ипотечных каникул

Общество
29 мая 11:00

От санобработки до ипотечных каникул

Клуб председателей советов многоквартирных домов в дистанционном режиме решает «коронавирусные» проблемы жильцов и управляек
На передовой

Общество / Здоровье
28 мая 10:31

На передовой

Врачам-гинекологам неожиданно пришлось сменить специализацию