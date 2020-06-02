15 мастерских в профучилищах Псковской области оснащены современным оборудованием

Современным оборудованием оснащены 15 мастерских в трех профессиональных училищах Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности региональной администрации на 46-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

По его словам, общий объем средств составил 32,3 млн рублей. «В этом году планируем оснастить еще одно учреждение на сумму 43 млн рублей», - отметил Михаил Ведерников.

Также активно ведется работа по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям. Кроме того, укрепляется материально-техническая база профучилищ: в 2019 году три учреждения прошли конкурсный отбор на предоставление грантов в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».