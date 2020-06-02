Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Свыше 85% псковских школьников охвачены дополнительным образованием

2 июня 2020 года, 11:47

Охват дополнительным образованием детей школьного возраста в Псковской области составляет 85,4%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности региональной администрации на 46-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

По его словам, в сельских школах было открыто 8 «Точек роста», охватывающих более тысячи детей. Такие узловые точки технологического образования оснащаются мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. «Ещё пару лет назад такая техника была редкостью даже в областном центре, не говоря уже о селах. И что особенно важно, эти «Точки роста» являются частью полноценной инфраструктуры дополнительного образования, смысловым ядром которого является «Кванториум». Это полноценная система дополнительного образования, которая в 2020 году будет усилена «Кванториумом» в городе Великие Луки», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что в прошлом году начал работу Региональный модельный Центр допобразования, который предлагает новые возможности для педагогов при разработке программ дополнительного образования. Создан Навигатор дополнительного образования Псковской области, содержащий более 1 800 образовательных программ.

Также в 2019 году Открыт первый Центр цифрового образования «IT-куб» в городе Пскове, который обеспечивает продвижение компетенций в части цифровизации, более 6 тысяч школьников получили доступ к цифровому образовательному контенту.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Перечень льгот для бизнеса расширен в Псковской области
Перелом рёбер получила пассажирка «Мазды», врезавшейся в припаркованный «Форд» в Острове
Звание «Заслуженный работник СМИ» учредили в Псковской области
Многодетные семьи Псковской области смогут выбирать земельные участки
Девятый день в Кунье ищут пропавшую пенсионерку
15 мастерских в профучилищах Псковской области оснащены современным оборудованием
Программа по поддержке местного самоуправления будет разработана в этом году в Псковской области
Жители деревни Переслегино к концу года будут обеспечены питьевой водой
Объем инвестиций регоператора по обращению с ТКО в регион составил более 300 млн рублей

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Отчёт о работе администрации Псковской области
30 мая Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в 2018 году
Кузница умников

Общество / Образование
1 июня 13:40

Кузница умников

Локнянские школьники прославились на всю Россию

От санобработки до ипотечных каникул

Общество
29 мая 11:00

От санобработки до ипотечных каникул

Клуб председателей советов многоквартирных домов в дистанционном режиме решает «коронавирусные» проблемы жильцов и управляек
На передовой

Общество / Здоровье
28 мая 10:31

На передовой

Врачам-гинекологам неожиданно пришлось сменить специализацию