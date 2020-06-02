Свыше 85% псковских школьников охвачены дополнительным образованием

Охват дополнительным образованием детей школьного возраста в Псковской области составляет 85,4%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности региональной администрации на 46-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

По его словам, в сельских школах было открыто 8 «Точек роста», охватывающих более тысячи детей. Такие узловые точки технологического образования оснащаются мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. «Ещё пару лет назад такая техника была редкостью даже в областном центре, не говоря уже о селах. И что особенно важно, эти «Точки роста» являются частью полноценной инфраструктуры дополнительного образования, смысловым ядром которого является «Кванториум». Это полноценная система дополнительного образования, которая в 2020 году будет усилена «Кванториумом» в городе Великие Луки», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что в прошлом году начал работу Региональный модельный Центр допобразования, который предлагает новые возможности для педагогов при разработке программ дополнительного образования. Создан Навигатор дополнительного образования Псковской области, содержащий более 1 800 образовательных программ.

Также в 2019 году Открыт первый Центр цифрового образования «IT-куб» в городе Пскове, который обеспечивает продвижение компетенций в части цифровизации, более 6 тысяч школьников получили доступ к цифровому образовательному контенту.