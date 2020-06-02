Михаил Ведерников: В рамках реализации нацпроектов беспрецедентным для Псковской области стало социальное строительство

В рамках реализации национальных проектов беспрецедентным для Псковской области стало социальное строительство. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности региональной администрации на 46-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

Он напомнил, что в 2019 году мы открыли новую школу в городе Дно. «Ее здание не просто стало самым современным в городе. Это первая крупная стройка в районном центре почти за 20 лет», - сказал он.

По его словам, впереди строительство школ в Великих Луках, Борисовичах, Гдове.

Также в 2019 году сформировано 1 320 дополнительных мест в сфере дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, из которых 860 уже укомплектованы.

Глава региона также обратил внимание на работу по приведению в порядок муниципальных домов культуры. В 2019 году проведён капитальный ремонт дома культуры в Бежаницах и реконструкция Красинского сельского дома культуры Палкинского района. «В 2020 году эта работа будет продолжена в Роднинском ДК. Вы все хорошо знаете, в каком состоянии находится большинство областных ДК, и какое значение они имеют для жизни районных центров», - отметил он.