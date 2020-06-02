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Экономика / ЖКХ

Жители деревни Переслегино к концу года будут обеспечены питьевой водой

2 июня 2020 года, 11:45

Жители деревни Переслегино к концу года будут обеспечены питьевой водой. Об этом, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Псковского областного Собрания, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» стартовали реконструкция участка кольцевого водовода в Великих Луках, который обеспечивает водой 80% города и системы водоснабжения в деревни Переслегино Великолукского района. А последнем случае, 1 477 жителей деревни уже к концу года будут обеспечены качественной питьевой водой.

По словам губернатора, в Великих Луках в этом году стартует реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода. На ней будет использоваться уникальная технология очистки воды с использованием серобактерий. Реконструкцию планируют завершить в 2022 году.

Кроме того, в этом году за счет средств областного бюджета ведется разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений водопровода в Гдове и Порхове.

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