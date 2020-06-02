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Общество

Михаил Ведерников обратился в правительство РФ с просьбой использовать повышающие коэффициенты для оплаты труда медиков

2 июня 2020 года, 11:31

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился в правительство РФ с просьбой использовать повышающие коэффициенты для оплаты труда медицинских работников. Об этом он сообщил, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности региональной администрации на 46-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

По словам главы региона, для медицинских работников действует целый ряд мер поддержки: предоставление служебного жилья, «льготная» ипотека, выплата «подъемных» при первом трудоустройстве, компенсация платы за жилье и коммунальные расходы. В 2019 году в Псковской области было принято решение о возможности для врачей приватизации служебного жилья по истечении 10 лет работы в государственных медицинских организациях области. «Всё это дорогостоящие меры, которые, к сожалению, не перевешивают главный минус работы в региональной сфере здравоохранения: низкую заработную плату», - отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что сегодня нет возможности поднять её напрямую. «К сожалению, бюджетные правила, жёсткая привязка зарплат к средним по региону, общий дефицит средств достаточно серьёзно ограничивают пространство для манёвра. Принятые стимулирующие выплаты медицинским работникам, взаимодействующим с covid-пациентами показали, что достойная заработная плата качественно меняет ситуацию в здравоохранении: люди готовы полностью отдавать себя профессии, работать на результат и дорожить своим рабочим местом. В этой связи я принял решение обратиться в правительство РФ с просьбой использовать повышающие коэффициенты для оплаты труда медицинских работников», - рассказал он.

По его словам, это важная и необходимая мера для стимулирования медиков, которым ещё раз хочу сказать огромное спасибо за их самоотверженный труд.

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