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Общество / Семья

Михаил Ведерников о демографии: Многочисленные меры поддержки материнства действительно работают

2 июня 2020 года, 11:22

«Многочисленные меры поддержки материнства действительно работают», - об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил депутатам областного Собрания сегодня, 2 июня, в ходе отчета о работе администрации региона за 2019 год, говоря о демографической ситуации в регионе.

Михаил Ведерников о демографии: Многочисленные меры поддержки материнства действительно работают

Фото Псковского агентства информации
Глава региона подчеркнул, что демография - это «объективно сложный вопрос, который не имеет быстрого решения». И что какие бы эффективные меры ни предпринимались, их результаты по большей части будут видны только через несколько лет. По его словам, ежегодно область теряет порядка 1% населения, и до 5% – трудоспособного. При этом снижается и рождаемость: в 2014 году количество первых рождений составляло – 3071, в 2018 году – 2217, в 2019 году – 2000.

Тем не менее, за последние пять лет число многодетных семей в Псковской области выросло более чем на 1 тысячу. Это стало возможным в том числе потому, что на поддержку материнства в Псковской области в рамках регионального бюджета было направлено 390 млн рублей, в рамках федерального – ещё почти 1 миллиард. Это единовременные выплаты в связи с рождением и усыновлением детей, ежемесячные выплаты многодетным, региональный материнский капитал, компенсации коммунальных услуг и целый ряд других мер.

В октябре 2019 году по итогам мониторинга Министерства просвещения Псковская область вошла в двадцать лучших регионов России по исполнению задач, поставленных перед органами опеки и попечительства.

Михаил Ведерников сообщил, что в 2019 году на предоставление жилых помещений для детей-сирот были предусмотрены средства в объеме 201,8 млн рублей. На эти средства было приобретено 176 квартир. Дополнительно заключены 62 контракта на приобретение жилья путем участия в долевом строительстве.

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