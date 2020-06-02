Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Почти 1,5 млрд рублей инвестировано в развитие системы здравоохранения Псковской области

2 июня 2020 года, 11:28

В развитие системы здравоохранения Псковской области инвестировано почти 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности региональной администрации на 46-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

По его словам, средства направлены на проведение ремонтных работ в медицинских учреждениях, оснащение высокотехнологичным современным оборудованием. В том числе, по соответствующему национальному проекту приобретено 99 единиц медоборудования на сумму 556 млн руб.

Дополнительное оснащение проведено за счет средств резервного фонда Правительства на общую сумму 484 млн рублей. «Приобретенная в прошлом году техника действительно впечатляет. Так, например, в Псковской областной клинической больнице в обновлённой операционной установлен ангиограф, стоимостью более 75 млн рублей, который позволяет давать комплексную оценку состояния сосудов и проводить широкий спектр малоинвазивных вмешательств по восстановлению кровотока. А на новейших аппаратах УЗИ проводятся исследования, которые раньше были доступны жителям области только в профильных федеральных центрах Москвы и Санкт-Петербурга», - отметил он.

Кроме того, в 2019 году проведен капитальный ремонт 8 объектов здравоохранения, которые находились в аварийном состоянии.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Перечень льгот для бизнеса расширен в Псковской области
Перелом рёбер получила пассажирка «Мазды», врезавшейся в припаркованный «Форд» в Острове
Звание «Заслуженный работник СМИ» учредили в Псковской области
Многодетные семьи Псковской области смогут выбирать земельные участки
Девятый день в Кунье ищут пропавшую пенсионерку
15 мастерских в профучилищах Псковской области оснащены современным оборудованием
Программа по поддержке местного самоуправления будет разработана в этом году в Псковской области
Свыше 85% псковских школьников охвачены дополнительным образованием
Жители деревни Переслегино к концу года будут обеспечены питьевой водой

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Отчёт о работе администрации Псковской области
30 мая Михаил Ведерников выступает на сессии областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в 2018 году
Кузница умников

Общество / Образование
1 июня 13:40

Кузница умников

Локнянские школьники прославились на всю Россию

От санобработки до ипотечных каникул

Общество
29 мая 11:00

От санобработки до ипотечных каникул

Клуб председателей советов многоквартирных домов в дистанционном режиме решает «коронавирусные» проблемы жильцов и управляек
На передовой

Общество / Здоровье
28 мая 10:31

На передовой

Врачам-гинекологам неожиданно пришлось сменить специализацию