Почти 1,5 млрд рублей инвестировано в развитие системы здравоохранения Псковской области

В развитие системы здравоохранения Псковской области инвестировано почти 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности региональной администрации на 46-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

По его словам, средства направлены на проведение ремонтных работ в медицинских учреждениях, оснащение высокотехнологичным современным оборудованием. В том числе, по соответствующему национальному проекту приобретено 99 единиц медоборудования на сумму 556 млн руб.

Дополнительное оснащение проведено за счет средств резервного фонда Правительства на общую сумму 484 млн рублей. «Приобретенная в прошлом году техника действительно впечатляет. Так, например, в Псковской областной клинической больнице в обновлённой операционной установлен ангиограф, стоимостью более 75 млн рублей, который позволяет давать комплексную оценку состояния сосудов и проводить широкий спектр малоинвазивных вмешательств по восстановлению кровотока. А на новейших аппаратах УЗИ проводятся исследования, которые раньше были доступны жителям области только в профильных федеральных центрах Москвы и Санкт-Петербурга», - отметил он.

Кроме того, в 2019 году проведен капитальный ремонт 8 объектов здравоохранения, которые находились в аварийном состоянии.