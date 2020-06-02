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Экономика

Объем инвестиций регоператора по обращению с ТКО в регион составил более 300 млн рублей

2 июня 2020 года, 11:40

Объем инвестиций регионального оператора по обращению с ТКО в регион составил более 300 млн рублей. Об этом, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Псковского областного Собрания, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На новую систему область перешла в прошлом году и переход был не простой. Нарекания есть до сих пор, отметил губернатор, но и положительные результаты присутствуют. Среди них - охват услугой увеличился в 7,5 раз, ею обеспечено 87,3% населения, приобретено 79 единиц спецтехники, объем инвестиций в регион составил более 300 млн рублей.

В настоящее время у регоператора имеется задолженность перед субподрядными организациями. Ее основная причина — низкая оплата услуги потребителями. Регоператору поставлена задача эту проблему постепенно решать.

По словам губернатора, в финальной стадии находятся вопросы строительства экотехнопарка. Ориентировочная стоимость проекта - 2 млрд рублей. После его создания будут рекультивированы 13 действующих полигонов. В первую очередь - Порховский.

- Отдельно обращаю внимание на то, что для предотвращения турбулентности на этом рынке, мы планируем выкупить часть акций у регоператора  в региональную собственность. Таким образом, мы ограничим попытки отдельных структур саботировать работу регоператора и произвести захват рынка. А если давление продолжится и контракт по какой-то причине будет расторгнут, мы просто создадим областное государственное предприятие, которое самостоятельно будет выполнять функции регоператора. Это принципиальная позиция: мусор из других регионов нам не нужен, и мы сделаем всё, чтобы закрыть ему дорогу в Псковскую область», - отметил губернатор. 

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