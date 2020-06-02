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Транспорт / Инфраструктура

До 32% выросла доля региональных дорог Псковской области, соответствующих нормативам

2 июня 2020 года, 11:20

По итогам 2019 года доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, выросла до 32,3%. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил депутатам областного Собрания сегодня, 2 июня, в ходе отчета о работе администрации региона за 2019 год.

До 32% выросла доля региональных дорог Псковской области, соответствующих нормативам

Фото Псковского агентства информации
Общий объём дорожного фонда в 2019 году составил 7,3 млрд рублей. В 2020 - более 8 млрд рублей. На нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было направлено порядка 2 млрд рублей. В 2020 году эта сумма выросла еще на 600 млн.

Был выполнен ремонт 151 километра автомобильных дорог регионального значения и почти 20 километров дорог местного значения. Кроме того, в 2019 году было построено 8,7 километров Северного обхода Пскова, стартовал капитальный ремонт «Цепных мостов» в Острове. В районах за счет субсидий из областного бюджета был отремонтирован 81 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Губернатор добавил, что региональная сеть автомобильных дорог включает в себя 504 моста, 67 из которых не соответствуют нормативным требованиям по безопасности. Региональные власти обратились в Росавтодор и рассчитывают, что в 2020 году будет выделено дополнительное федеральное финансирование на ремонт пяти наиболее капиталоёмких мостов.

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