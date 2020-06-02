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Общество

В Псковской области обновлен парк карет скорой помощи

2 июня 2020 года, 11:27

Последствия коронавирусной инфекции для Псковской области могли быть намного тяжелее, если бы не та работа, которую мы начали в прошлом в сфере здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности региональной администрации на 46-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

По его словам, кардинально обновлен парк карет скорой помощи. «За два года мы получили 92 автомобиля, в этом году добавим ещё 35 машин. В дополнение к этому 11 автомобилей получили сельские фельдшеры в рамках регионального пилотного проекта», - сообщил он.

Губернатор отметил, что запланирована полная модернизация службы скорой помощи в Псковской области. «Начали эту работу со станции скорой медицинской помощи в Пскове и в качестве районного пилотного проекта взяли пост в Новосокольниках», - отметил Михаил Ведерников.

Также в рамках регионального проекта «Единый цифровой контур в здравоохранении» существенно расширятся возможности дистанционной записи на прием к врачу, удалённого получения больничных листов и направлений. «Наличие электронной медицинской карты позволит получить назначения и направления дистанционно, что особенно актуально в условиях COVID», - подчеркнул он.

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