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Экономика

Президентский грант был направлен на борьбу с COVID-19 в Псковской области

2 июня 2020 года, 11:24

Президентский грант в размере 545 млн рублей был направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности региональной администрации на 46-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

По его словам, президент отметил усилия области по реализации региональных проектов дополнительным грантом в размере 545 млн рублей, с помощью которого планировалось решить целый ряд первоочередных задач.

«К сожалению, жизнь распорядилась иначе, и в 2020 году мы, как и все, вступили в борьбу с новой коронавирусной инфекцией», - отметил Михаил Ведерников.

Более того, области пришлось взять коммерческий кредит на сумму более 600 млн рублей. По текущим оценкам, выпадающие доходы до конца 2020 года составят 4,6 млрд рублей. Дефицит средств консолидированного бюджета составит 5,3 млрд рублей. По словам губернатора, без существенной поддержки из федерального центра, показатели госдолга уйдут далеко за 100%.

«На этом фоне кому-то может показаться парадоксальным, что Псковская область не вошла в число регионов, получивших поддержку в рамках первых 100 млрд рублей, распределённых среди субъектов Российской Федерации. Ответ связан с двумя факторами: с методикой расчёта потребности регионов и с тем, что мы смогли контролировать ситуацию в сфере экономике. То есть, мы не получили помощь, потому что статистика первого квартала 2020 года не показала существенного падения», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, регион может получить поддержку из федерального центра в рамках второго транша: «Я разговаривал об этом и с руководством администрации президента, с руководством правительства, с министром финансов России. Мне обещали учесть наши расходы во втором федеральном транше».

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