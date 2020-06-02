Псковская область вошла в число лидеров по объему получаемых средств на реформирование ЖКХ

Псковская область в числе лидеров по объему получаемых средств на реформирование ЖКХ. Об этом, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Псковского областного Собрания, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- Мы уже получили финансовую поддержку на модернизацию систем теплоснабжения и водоотведения в Пскове, Великих Луках, Гдове, Острове на общую сумму более 620 млн рублей, а общая стоимость проектов составляет более 1 млрд рублей, - отметил он.

В 2019 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 78 общественных и дворовых территорий на сумму 192,4 млн рублей.

Псковская область занимает первое место по Северо-Западу по итогам 2019 года по приросту объема жилищного строительства. Крупных застройщиков в регионе восемь. В прошлом году расселить удалось 831 кв. метров аварийных площадей, а это 141% от плановых показателей.

Жители региона охотно берут ипотеку, здесь тоже превышение - на 40,4%, это 4 600 договоров.

По словам Михаила Ведерникова, до 2024 года планируется ввести более 1 млн 800 тыс кв м жилой площади, оснащенной необходимой инфраструктурой, 8 детских садов, 5 школ, спортивный медицинский центр.