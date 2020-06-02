В 2019 году производство сельхозпродукции в Псковской области выросло почти на 19%

В 2019 году производство сельхозпродукции в Псковской области выросло на 18,7% (по России – на 4%). Производство промышленной продукции – на 5% (по России – на 2,3%). Об этом сегодня, 2 июня, выступая с отчетом о работе в 2019 году перед депутатами Псковского областного Собрания сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его данным, объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 33,5 млрд рублей, или 100,7% к 2018 году. Этот показатель равен общероссийскому и на 19,5% выше показателя по СЗФО.

Глава региона напомнил, что в 2019 году завершена реализация семи инвестиционных проектов общей стоимостью 1,9 млрд рублей и ещё 6 проектов получили статус стратегических, инвесторам предоставлена государственная поддержка в форме сопровождения.

Он особо отметил, что в «Моглино» на строительные площадки вышли новые резиденты, которые запустят первые этапы производств до конца 2020 года – это «Титан Полимер» и «Синтез Технолоджи». Кроме того, Печоры получили статус моногорода, что подразумевает новые возможности для инвестиций и социально-экономического развития территории. В частности, городу уже выделены 3 млн рублей на развитие местного предпринимательства.

Михаил Ведерников отметил, что развитие пассажирских железнодорожных перевозок, расширение географии авиамаршрутов, обновление событийного календаря привели к рекордному туристическому потоку, который составил 430 тысяч человек, что на 40 тысяч человек больше уровня 2018 года. В результате налоговых отчисления в сфере туристической деятельности перешагнули отметку в 1 млрд рублей.

В результате развития экономики региона среднедушевые доходы населения составили 25,6 тысяч рублей, что на 7,2% больше показателя 2018 года. Среднемесячная начисленная заработная плата также выросла на 8,3% и составила 29 200 рублей, а реальная заработная плата выросла на 3,6%.