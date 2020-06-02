На сентябрьских выборах в Псковской области «Единая Россия» будет бороться за все 1165 мандатов

На сентябрьских выборах в Псковской области «Единая Россия» намерена бороться за все 1165 депутатских мандатов. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Александра Козловского.

31 мая «Единая Россия» провела предварительное голосование, сейчас завершается подведение его итогов. Для участия в нём были выдвинуты 1 тыс. 360 кандидатов. «В связи с пандемией не получилось организовать полноценно дебаты, но мы постарались сделать все, чтобы граждане могли познакомиться с кандидатами, их программами Была система выборщиков. Все было организовано и прошло без эксцессов», - отметил Александр Козловский.

Он подчеркнул, что сейчас будет проведена большая работа по оформлению документов, выдвижению кандидатов, затем начнётся избирательная кампания. «Будем корректировать свои действия в связи с ограничительными мерами, которые приняты сейчас и будут действовать в летний период. Будем использовать дистанционную агитацию, постараемся достучаться до каждого избирателя», - сказал секретарь регионального отделения партии.