Коронавирусом в Псковской области заразились 954 человека

Коронавирусом в Псковской области, по данным на 2 июня, заразились 954 человека. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

Наибольшее число случаев выявлены в Пскове — 227. В Великих Луках заболели 130 человек, в Островском районе — 96, в Псковском - 77. Также в списке лидеров находятся Невельский (47 случаев), Дновский (45 случаев) и Порховский (44 случая) районы.

Вылечены 364 человека, умерли — 10.

В Псковской области уже провели 23 тыс. 922 исследования на коронавирус.