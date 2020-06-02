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Происшествия / ДТП

Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках

2 июня 2020 года, 09:46

37-летний водитель мотоцикла «Хонда» пострадал при столкновении с автомобилем ВАЗ-21099 в Великих Луках на улице Гоголя. Авария произошла 1 июня около 16:30, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
Фото с места аварии
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительным данным, 29-летний водитель ВАЗа не пропустил мотоцикл и столкнулся с ним. Мотоциклист получил ушибы.

По факту аварии проводится проверка.

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