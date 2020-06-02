Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках

37-летний водитель мотоцикла «Хонда» пострадал при столкновении с автомобилем ВАЗ-21099 в Великих Луках на улице Гоголя. Авария произошла 1 июня около 16:30, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
37-летний водитель мотоцикла «Хонда» пострадал при столкновении с автомобилем ВАЗ-21099 в Великих Луках на улице Гоголя. Авария произошла 1 июня около 16:30, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По предварительным данным, 29-летний водитель ВАЗа не пропустил мотоцикл и столкнулся с ним. Мотоциклист получил ушибы.
По факту аварии проводится проверка.