С отчётом за 2019 год выступит 2 июня псковский губернатор

Сегодня, 2 июня, губернатор Псковской области Михаил выступит с отчётом о работе администрации региона в 2019 году. Доклад состоится в рамках 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

1 июня глава региона провёл встречи со всеми фракциями в Собрании. На них обсуждались вопросы здравоохранения, в том числе, связанные с коронавирусом и работой медицинских организаций, жилищно-коммунального хозяйства, лесного, обращения с отходами, шла речь о ситуации в экономике, дорожном строительстве.

Трансляцию сессии можно посмотреть на официальном сайте областного Собрания, текстовую трансляцию — на портале администрации региона. Заседание начнётся в 11:00.

После отчёта Михаил Ведерников ответит на вопросы парламентариев.