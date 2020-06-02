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Политика / Власть

С отчётом за 2019 год выступит 2 июня псковский губернатор

2 июня 2020 года, 08:59

Сегодня, 2 июня, губернатор Псковской области Михаил выступит с отчётом о работе администрации региона в 2019 году. Доклад состоится в рамках 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

С отчётом за 2019 год выступит 2 июня псковский губернатор
Михаил Ведерников
Пресс-служба администрации Псковской области

1 июня глава региона провёл встречи со всеми фракциями в Собрании. На них обсуждались вопросы здравоохранения, в том числе, связанные с коронавирусом и работой медицинских организаций, жилищно-коммунального хозяйства, лесного, обращения с отходами, шла речь о ситуации в экономике, дорожном строительстве.

Трансляцию сессии можно посмотреть на официальном сайте областного Собрания, текстовую трансляцию — на портале администрации региона. Заседание начнётся в 11:00.

После отчёта Михаил Ведерников ответит на вопросы парламентариев.

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