Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области»

1 июня начался прием заявок на участие в региональном конкурсе «Лучшее поселение Псковской области». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, он продлится до 30 июня 2020 года.

В конкурсе принимают участие городские и сельские поселения региона. По его итогам победители будут определены в трех номинациях: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры». Все они получат грантовую поддержку. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 10,5 млн рублей.

Конкурс проводится в регионе с 2016 года. В 2019 году на участие в нем поступило 40 заявок. По итогам конкурса грантовую поддержку получили 6 городских и 12 сельских поселений.

Подробную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить в отделе по взаимодействию с муниципальными образованиями Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области по телефону: 8 (8112) 29-98-01.