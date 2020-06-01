Коммунисты передали Ведерникову жалобы на качество воды и нехватку лекарств

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, они обсудили с главой региона вопросы, чаще всего возникающие при общении с избирателями. В частности - снабжение жителей сельских населённых пунктов чистой питьевой водой и лекарственное обеспечение.

«В последнее время много обращений от жителей Псковского района: в Писковичах необходима резервная скважина, в деревне Родина – жалобы на плохое качество воды. В деревнях рушатся водонапорные башни, насосы выходят из строя, ремонтировать систему водоснабжения дорого, у населения таких средств нет», - рассказал лидер фракции КПРФ Пётр Алексеенко.

Михаил Ведерников напомнил, что Псковская область активно участвует в федеральном проекте «Чистая вода», и что в регионе проектируется много объектов. Его заместитель Василий Осипов сообщил, что в деревне Родина сейчас ведутся работы по проектированию станции водоочистки, федеральные средства на строительство которой в размере 90 млн рублей придут в регион в следующем году.

«В целом, по федеральному проекту «Чистая вода» в наш регион будет направлено более миллиарда рублей к 2024 году, и сейчас мы тщательно разрабатываем проектно-сметную документацию и готовимся к тому, чтобы эти деньги освоить», - отметил вице-губернатор. Часть мероприятий по реконструкции водоснабжения сельских населённых пунктов, по его словам, проводится за счёт средств областного бюджета с софинансированием муниципальных районов – работы начнутся в Бежаницах, в Островском, Бежаницком, Великолукском районах.

Что касается проблемы лекарственного обеспечения, что, пояснил Пётр Алексеенко, «если в Пскове есть возможность обратиться в аптеку и оперативно получить льготное лекарство, то для сельских жителей, особенно отдалённых деревень, это бывает трудно сделать. Люди приезжают из деревни в районный центр, а нужного лекарства нет».

Михаил Ведерников предложил адресно разобраться по каждому такому случаю. «В прошлом году, действительно, было много жалоб по льготным лекарствам, но с начала этого года к нам поступило всего 2-3 обращения, и то они были связаны не с дефицитом лекарств, а с заменой препарата. Конкурсы проведены, лекарства закуплены и имеются в достаточном количестве», - ответил он.

Также парламентарии обсудили с губернатором темпы газификации области, организацию работы общественного транспорта, ремонт дорожной сети и меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.