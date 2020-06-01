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Общество / Жизнь замечательных людей

Повесть о настоящем человеке: ПАИ рассказало историю инвалида-колясочника из Острова

1 июня 2020 года, 19:30

Житель Острова Дмитрий Настоящий 6 лет назад попал в автокатастрофу и лишился возможности ходить. Тем не менее, он не жалуется на судьбу: «Это моя жизнь, мой выбор, это мой путь, и я рад каждому новому дню», - говорит он.

Повесть о настоящем человеке: ПАИ рассказало историю инвалида-колясочника из Острова

Фото Псковского агентства информации
36-летний инвалид-колясочник переоборудовал свой дом и отлично справляется с бытовыми обязанностями. Более того - стал для двух лежачих родителей сиделкой, диетологом, поваром и физиотерапевтом.

Подробности — в статье Псковского агентства информации «Семья Настоящих: Инвалид-колясочник из Острова ухаживает за родителями, сажает огород и ездит на «Мерседесе». 

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