Повесть о настоящем человеке: ПАИ рассказало историю инвалида-колясочника из Острова

Житель Острова Дмитрий Настоящий 6 лет назад попал в автокатастрофу и лишился возможности ходить. Тем не менее, он не жалуется на судьбу: «Это моя жизнь, мой выбор, это мой путь, и я рад каждому новому дню», - говорит он.