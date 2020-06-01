Смену руководства в псковском онкодиспансере объяснил губернатор

«На сегодняшний день вынужден констатировать, что по прямому назначению онкодиспансер на все 100 процентов не работает», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, объясняя смену руководства в медучреждении на встрече с фракцией «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании.

Глава региона рассказал, что сейчас в регион прибыл специалист из Новгородской области, который вникает в ситуацию в диспансере, и должен будет в ближайшее время представить концепцию развития учреждения.

При этом губернатор обратил внимание на хорошую укомплектованность онкодиспансера оборудованием. «Спасибо Андрею Турчаку за ту работу, которая была проделана, президенту за оказанную поддержку – это было абсолютно необходимое решение для Псковской области», - сказал Михаил Ведерников.

Также депутаты спросили о борьбе с борщевиком в регионе. Вице-губернатор Нинель Салагаева отметила, что соответствующей федеральной программы нет, в бюджете региона средства заложены и будут направлены на компенсацию затрут муниципалитетов при борьбе с борщевиком. Она подчеркнула, что принимаемые меры недостаточны, но они ограничены финансовыми возможностями бюджета.

Темой беседы губернатора и депутатов стали ремонт дорог и меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии.

«Сегодня на встрече глава региона кратко озвучил результаты деятельности, и мы очень высоко оцениваем очень сложную, и наш взгляд, эффективную и грамотную работу руководителя исполнительной власти нашей области, - заявила по итогам встречи лидер фракции Наталья Тудакова. - Я думаю, каждому жителю региона видны её положительные результаты, которые сказываются на нашей жизни: у нас есть возможность водить детей в новые школы и детские сады, на селе появляются новые ФАПы – идет работа по исправлению ошибок оптимизации и восстановлению системы здравоохранения и образования.

Она обратила внимание на открытость власти и эффективное взаимодействие со всеми фракциями, с общественными организациями, с политическими силами региона и каждым жителем региона, который в режиме онлайн может наблюдать за ходом совещаний и влиять на региональную повестку.