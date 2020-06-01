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Общество / Семья

Губернатор: Мы будем делать всё, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя любимым, важным и нужным

1 июня 2020 года, 17:59

«Мы будем делать все необходимое, чтобы каждый ребёнок в Псковской области  чувствовал себя любимым, важным и нужным», - написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Губернатор: Мы будем делать всё, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя любимым, важным и нужным

Фото из Instagram губернатора

«В этот день хочется поздравить всех родителей, бабушек и дедушек, воспитателей, педагогов, – всех, кто посвящает себя заботе и воспитанию нашего будущего поколения. Пусть дети как можно чаще радуют, удивляют и вдохновляют нас на новые свершения», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в этом году День защиты детей проходит без праздничных мероприятий, гуляний, игр и встреч. «Зато мы знаем, что благодаря всем введённым ограничениям, главные герои в жизни каждого родителя защищены и находятся в безопасности», - сказал глава региона.

Он пожелал юным жителям Псковской области здоровья, счастья и успехов. «Смело идите к поставленным целям и мечтам, – мы верим в вас и всегда поддержим. Дерзайте!» - заключил Михаил Ведерников. 

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