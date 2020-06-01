В 1,5 млрд рублей уже обошлась Псковской области борьба с коронавирусом

В 1,5 млрд рублей уже обошлась борьба с коронавирусом Псковской области, при этом к концу года затраты с учётом выпадающих доходов могут достичь порядка 6 млрд рублей. Такие цифры озвучил губернатор Михаил Ведерников на встрече с фракцией «ЛДПР» в Псковском областном Собрании, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

«Количество заболевших увеличивается, и это медицинский факт, но нужно понимать, почему это происходит. Во-первых, кратно увеличилось количество тестируемых на коронавирус, а чем больше мы тестируем, тем больше выявляем. Во-вторых, так называемые «свечки» связаны с майскими праздниками и массовым пребыванием людей на улице и в общественных местах не всегда, к сожалению, с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - сказал Михаил Ведерников. Он рассчитывает, что жители региона проявят сознательность и руководству области не придётся вводить новые ограничительные меры, которые негативно сказываются на экономике.

Рассказал депутатам губернатор и о врачах из Москвы, прибывших после его обращения к президенту. «Для нас это хорошая серьёзная поддержка», - заявил Михаил Ведерников.

Депутат Сергей Литвиненко спросил у главы региона о поддержке инвестиционного климата в регионе.

Губернатор напомнил, что Псковская область одна из первых разрешила работу предприятиям. «Здесь нужно сказать спасибо их руководителям, потому что они оказались очень дисциплинированными и показали пример, как необходимо работать с соблюдением ограничительных мер», - подчеркнул глава региона. Он проинформировал депутатов о плане по поддержке экономики, о пакете налоговых льгот, о еженедельных встречах с представителями бизнеса, а также о проработке дополнительных мер по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.