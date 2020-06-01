Нестерук: Совсем скоро Псковская область перешагнёт рубеж в тысячу заражённых коронавирусом

Совсем скоро Псковская область перешагнёт рубеж в тысячу заражённых коронавирусом, заявил Псковскому агентству информации главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Он сообщил, что по обновлённым данным в регионе уже подтверждены 946 случаев.

Александр Нестерук обратил внимание на то, что за минувшую неделю заболели более 300 человек.

«Почему-то бытует мнение, что в ситуации с коронавирусом происходит улучшение. Действительно, за рубежом и в Москве ситуация стала лучше, но это не касается целого ряда российских регионов, в том числе и Псковской области», - заявил Александр Нестерук.

При этом он отметил, что коек для коронавирусных больных пока достаточно: с 1 июня их начала принимать Псковская межрайонная больница.