Михаил Ведерников: Принимаемые меры позволят вывести оказание медицинской помощи на новый уровень

Совокупность принимаемых сейчас мер при правильной организации работы позволит вывести оказание медицинской помощи на совершенно новый уровень, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с фракцией «Единой России» в Псковском областном Собрании. «Ситуация с COVID-19 показывает, что тема медицины будет ещё долго находиться в нашем фокусе, как одно из самых проблемных и требующих постоянного внимания направлений, но, тем не менее, шаги в этом направлении делаются, и они значительные», - сказал губернатор. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Михаил Ведерников проинформировал депутатов о проекте модернизации инфекционного звена, который поддержал президент России Владимир Путин. В регионе появится областная инфекционная больница с основными мощностями в Пскове и южным филиалом в Новосокольниках, где сейчас решается, что лучше сделать — построить новое здание или реконструировать бывшую железнодорожную больницу.

Глава региона также подвёл на встрече некоторые итоги работы в прошлом году: бюджет области вырос с 32,3 млрд рублей до 41 млрд рублей, рост промышленности составил 5%, сельского хозяйства – 18%, впервые за десятилетие в районном центре была построена школа, открыт перинатальный центр в Пскове, установлены 26 мобильных ФАПов, в систему здравоохранения в целом инвестировано 1,4 млрд рублей, дорожный фонд региона за последние три года увеличился в три раза и превысил 7 млрд рублей.

Михаил Ведерников поблагодарил депутатов-единороссов за совместную работу, благодаря которой регион смог участвовать практически во всех федеральных программах и по ряду из них показать самую высокую динамику реализации в стране. Губернатор подчеркнул, что такие показатели позволили оперативно получать федеральные средства и эффективно использовать их в интересах жителей области.

Глава региона отдельно поблагодарил единороссов за помощь региону с защитными масками. «Ситуация с распространением коронавирусной инфекции ещё больше сплотила и укрепила нашу команду. Это позволило оперативно отработать и принять важные системные решения по поддержке бизнеса и граждан», - сказал он.

«Даже из такого короткого выступления губернатора видно, какая огромная работа проведена. Действительно, бюджет за год увеличился на треть – такой динамики роста доходов по отношению к начальным параметрам не было никогда. Это позволило вести работу не только по «затыканию дыр» и решению текущих проблем, которых всегда хватает, а именно по развитию региона», - констатировал председатель областного Собрания Александр Котов.