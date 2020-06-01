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Общество / Здоровье

Заработал COVID-центр на базе Псковской межрайонной больницы

1 июня 2020 года, 15:20

На базе Псковской межрайонной больницы заработал второй в регионе COVID-центр. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного санитарного врача региона Александра Нестерука.

Заработал COVID-центр на базе Псковской межрайонной больницы

Дарья Хваткова

По его словам, второй центр будет принимать тех, у кого заболевание проходит в лёгкой форме, а также пациентов Псковской городской больницы, у которых клинических проявлений заболевания уже нет и осталось лишь дождаться отрицательных тестов на коронавирус.

Александр Нестерук отметил, что открытие второго стационара позволит освободить часть коек в Псковской городской больнице.

Он также подчеркнул, что свободные койки для коронавирусных больных в псковских стационарах есть, несмотря на значительный прирост числа заражённых.

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