С Днём защиты детей поздравил жителей Псковской области Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил жителей региона с Международным днём защиты детей, который отмечается 1 июня. Он отметил, что это праздник детства и ответственности взрослых за судьбу юного поколения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

«Безусловно, главная роль в успешном воспитании и формировании личности ребёнка принадлежит родителям. Но государство и общество не могут быть в стороне от этого процесса: наша общая задача – создать благоприятные условия для достойного развития подрастающего поколения, помочь справиться с возникающими проблемами, подставить плечо в трудной жизненной ситуации», - подчеркнул Александр Котов.

По его словам, сейчас, в период распространения коронавируса, все усилия государства направлены на поддержку семей с детьми. В частности, для них увеличен размер государственных пособий, предусмотрены дополнительные денежные выплаты, упрощён порядок оформления документов, расширены меры социальной поддержки.

Александр Котов подчеркнул, что в сложившейся ситуации сложно и взрослым, и детям. «Дистанционное обучение, перенос экзаменов, ограничение передвижения и невозможность встретиться со своими друзьями – это сложный опыт, но он, наверняка, позволит нашим детям приобрести новые навыки, укрепить характер и понять ценность живого человеческого общения», - заключил председатель Собрания.